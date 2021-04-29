В Орле и области по необходимости организуют дежурные группы детсадов Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Накануне, 28 апреля, губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что в детских садах организуют дежурные группы, при условии, если возникнет такая необходимость.

В Орле и области сейчас проводится мониторинг. Если родителя не с кем будет оставить малыша, а с 4 по 7 мая придется работать, то дежурные группы откроют.

- При наличии потребности в каждом дошкольном учреждении будет сформирована дежурная группа. Если есть необходимости определить ребенка в дежурную группу, родители могут обращаться к заведующей детского сада, - сообщает пресс-служба администрации Орла.