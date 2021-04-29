Орловскую область ожидает усиление ветра до 18 м/с Фото: Архив "КП"

Сегодня вечером, 29 апреля, в Орловской области ожидается усиление ветра до 18 м/с. По прогнозам Орловского гидрометцентра, он задержится в регионе на сутки.

С 21 часа 29 апреля по 21 час 30 апреля на территории области синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, ночью без существенных осадков, а днем местами небольшие дожди.

Ночью южный ветер южный будет достигать 6-11 м/с, днем усилится до 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью от +2 до +7 градусов тепла, днем от +13 до +18 градусов.

- Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий: обрывы линий электропередач, падение деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличение количества ДТП. Напоминаем, необходимо соблюдать правила безопасности во время пребывания на улице. Рекомендуем укрыться от сильного ветра в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, рекламных щитов, деревьев и недостроенных зданий, - напоминает жителям региона ГУ МЧС России по Орловской области.