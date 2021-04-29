На окраине Медведевского леса в Орле появится спорткомплекс. Фото: проект ФОКа

На окраине Медведевского леса в Северном районе Орла появится физкультурно-оздоровительный комплекс. Сегодня, 29 апреля, на сессии горсовета депутаты одобрили его строительства.

По информации руководителя управления градостроительства города Орла Владимира Плотникова, в спорткомплекс войдет здание с раздевалками, беговыми дорожками, площадкой для пляжного футбола и волейбола. Также будет предусмотрен прокат лыжного инвентаря.

На окраине Медведевского леса в Орле появится спорткомплекс. Фото: проект ФОКа

- В ходе рассмотрения вопроса депутат Владимир Строев отметил, что предусмотренной парковки на 11 машин явно недостаточно. Прозвучал ряд предложений по ее расширению, - сообщает пресс-служба Орловского горсовета.