В Орле возле Дома писателя на улице Салтыкова-Щедрина запретят парковку «елочкой» Фото: Наталья Меркулова

В Советском районе Орла произойдут изменения в движении транспорта на перекрестке между улицами Салтыкова-Щедрина и Тургенева. Ранее здесь уже произошла реконструкция светофора, однако решить полностью проблему с потоком машин и пробками не удалось.

Теперь, чтобы облегчить автомобилистам поворот с Салтыкова-Щедрина на Тургенева, было решено запретить парковку «елочкой» возле офисного здания Дом писателя на Салтыкова-Щедрина, 21. Здесь можно будет делать параллельную парковку.

-Улица Салтыкова-Щедрина входит в маршрут следования «Паркона» — мобильной технологии по отслеживанию нарушителей правил дорожного движения. Уже в ближайшее время «Паркон» начнет сурово штрафовать тех, кто по-прежнему паркуется «елочкой» там, где не положено, - сообщает пресс-служба администрации Орла.