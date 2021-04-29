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Происшествия29 апреля 2021 13:13

Бывший гендиректор "Орелгортеплоэнерго" отправится в колонию за кутеж на служебные деньги

За растраченные 4,5 миллиона рублей суд назначил Владимиру Дорофееву 4,5 года колонии
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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За растраченные 4,5 миллиона рублей суд назначил Владимиру Дорофееву 4,5 года колонии

За растраченные 4,5 миллиона рублей суд назначил Владимиру Дорофееву 4,5 года колонии

Фото: Архив "КП"

В Орловской области суд вынес приговор бывшему гендиректору "Орелгортеплоэнерго" Владимиру Дорофееву по делу о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Он тратил деньги предприятия на личные цели, прокутив в итоге 4,5 миллиона рублей.

- Следствием и судом установлено, что обвиняемый с февраля 2016 года по сентябрь 2017 года регулярно посещал по личным вопросам города Санкт-Петербург и Москву, при этом, используя свое служебное положение, данные поездки Дорофеев оформлял как служебные командировки, - сообщил "КП" Александр Коргин и.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

На карту экс-директора приходили выделенные предприятием деньги, тратил он которые как хотел. В итоге причиненный "Орелгортеплоэнерго" ущерб превысил 4,5 миллиона рублей.

- Суд согласился с мнением государственного обвинения и назначил виновному наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также судом удовлетворен иск потерпевшей стороны о взыскании с осужденного ущерба, причиненного преступлением, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Криминал