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Здоровье29 апреля 2021 12:27

Коронавирус в Орловской области на 29 апреля 2021: заболел 51 человек, 3 умерло

Выписано по выздоровлению за сутки 62 пациента
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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В Орловской области за последние сутки заразился еще 51 человек

В Орловской области за последние сутки заразился еще 51 человек

Фото: Архив "КП"

Статистику по распространению коронавируса в регионах России обновил федеральный оперштаб. В Орловской области за последние сутки заразился еще 51 человек.

Таким образом суммарное число заболевших коронавирусом орловцев за все время наблюдения составляет 34 073.

Выздоровело и выписано с отрицательным тестом за прошедший день вновь больше человек, чем заболело - 62. Всего же смогли победить болезнь почти 32 тысячи человек: выздоровевших в Орловской области 31 993.

Вновь оперативный штаб представил информацию о смертельных случаях: ушло из жизни еще трое орловцев, с лабораторно диагностированным COVID-19. От коронавируса умер 571 орловец за все время наблюдения.

Коронавирус Covid-19