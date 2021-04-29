Коронавирус в Орловской области на 29 апреля 2021: заболел 51 человек, 3 умерло

В Орловской области за последние сутки заразился еще 51 человек Фото: Архив "КП"

Статистику по распространению коронавируса в регионах России обновил федеральный оперштаб. В Орловской области за последние сутки заразился еще 51 человек.

Таким образом суммарное число заболевших коронавирусом орловцев за все время наблюдения составляет 34 073.

Выздоровело и выписано с отрицательным тестом за прошедший день вновь больше человек, чем заболело - 62. Всего же смогли победить болезнь почти 32 тысячи человек: выздоровевших в Орловской области 31 993.

Вновь оперативный штаб представил информацию о смертельных случаях: ушло из жизни еще трое орловцев, с лабораторно диагностированным COVID-19. От коронавируса умер 571 орловец за все время наблюдения.