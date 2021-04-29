В Орловской области до 1 мая не отключат отопление

Отопление в Орле пока что не отключат - погода не позволяет Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области отопительный сезон еще продолжится. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.

Тему отопления в домах глава региона затронул во время прямого эфира в социальных сетях, который он провел накануне, 28 апреля. Жители задали вопрос Клычкову - не остынут ли радиаторы отопления?

- Отопительный период не будет окончен до 1 мая точно, погода не позволяет, - сообщил губернатор.

По прогнозам синоптиков конец апреля и первые дни мая не побалуют весенним теплом и солнцем. Точная дата окончания отопительного сезона в Орловской области пока не называется.