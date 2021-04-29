В Орле несколько улиц Железнодорожного района остались без света 29 апреля

В Орле несколько улиц Железнодорожного района остались без света Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле несколько улиц Железнодорожного района сегодня, 29 апреля, остались без света. Подача электроэнергии временно приостановлена и в многоэтажных домах, и в частном секторе.

По сообщению диспетчера "Орелоблэнерго" до 12.00 света не будет по следующим адресам: улица 5 Августа, 19 и 19б, улица 2-я Курская, 52, улица 3-я Курская, 53 и улица Русанова, 42.

А до 16.00 без электроснабжения остались жители домов, расположенных по следующим адресам: улица Высокая, 1, а также частные дома № 5-30, улица Паровозная, 75-85, Гвардейская, 80, 82, Лесопильная, 13-23, Деревообделочная, 3а, 4, 6, 8, Елецкая, 78-128, Полевая, 64-95, и переулок Южный, 17-39.