Юным жителям Орла первые паспорта вручили два генерала

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

В Орле юным горожанам в торжественной обстановке вручили их первые паспорта. Свой взрослый документ 12 юношей и девушек получили в торжественной обстановке.

Вручали паспорта подросткам в миграционном управлении областной полиции. Документы юным гостям встречи передали начальник УМВД генерал-майор полиции Юрия Савенкова и председатель офицерского собрания города Орла генерал-майор Владимир Козлов. Не обошлось без напутственного слова и поздравлений.

- Получив паспорта граждан Российской Федерации, юноши и девушки дали клятву быть верными Родине и ее жителям, защищать свободу и независимость государства, уважать ее культуру, историю и традиции, - сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.