Кожаные кресла с нагрузкой не меньше 120 кило закупят для областной администрации Орла

. Фото: Ольга СУПОНЕВА

Администрация Орловской области закупит кожаные кресла, выдерживающие не менее 120 килограммов веса. В документации аукциона мебель именуется "креслами для руководителей".

О "тяжеловесных" креслах рассказал портал "ОрелГрад", мы нашли соответствующий аукцион на официальном сайте госзакупок. Размещен тендер был 27 апреля. Всего администрация закупит 6 кресел на сумму чуть более 92 тысяч рублей. Кресла для руководителей обойдутся в 24, 4 тысячи рублей, для подчиненных поскромнее - за 6,2 тысячи рублей. Также условиями закупки являются кожаная обивка для руководства, мягкое сиденье и спинка, для персонала текстильная обивка. В обоих случаях, кресла должны выдерживать вес от 120 килограмм.

Всего планируется закупить 6 подобных кресел.