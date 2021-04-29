Руководитель Департамента образования Орловской области привилась от коронавируса. Фото: соцсети

В Орловской области продолжается кампания по вакцинации от коронавируса. Поддержал его и ряд орловских чиновников. В частности, прививку от COVID-19 сделала руководитель регионального Департамента Татьяна Крымова.

О завершении вакцинации Татьяна Крымова рассказана на своей странице в соцсетях.

- Поручение Президента выполнила! Известно, что вакцинация - самый эффективный способ защиты от инфекционных заболеваний. По имеющимся в настоящее время данным, прогнозный иммунитет составляет не менее года. Чтобы защитить себя и окружающих от болезни COVID-19 принимайте необходимые меры профилактики. Сделайте прививку! – обратилась к орловцам чиновница.

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