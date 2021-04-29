Пасхальные богослужения в Орловской области пройдут с ограничениями по коронавирусу Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Накануне, 28 апреля, губернатор Орловской области Андрей Клычков вышел в прямой эфир в соцсетях и рассказал, как пройдет празднование Пасхи в 2021 году.

Напомним, прошлом году в храмах богослужение и посещение храмов проходило в режиме ограничительных мер. Верующих просили провести праздник дома без посещения мест массового скопления людей. Накануне и в день Пасхи городские кладбища были закрыты.

В 2021 году жителей региона также просят поберечь себя.

- По предварительной договоренности с Митрополией Пасха пройдет по прошлогоднему сценарию. В храмах будут введены ограничения по присутствующим, освящение куличей будет происходить по мере прихода верующих – чтобы не создавать толпы, - рассказал в прямом эфире Андрей Клычков.

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