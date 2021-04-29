На Мостовой улице Орла произошло тройное ДТП с одним пострадавшим

На Мостовой улице Орла 28 апреля 2021 года произошло тройное ДТП с один пострадавшим. Фото Госавтоинспекции Орловской области.

В среду, 28 апреля, в Заводском районе Орла произошло тройное ДТП. На Мостовой улице столкнулись «ВАЗ 2109», «Лада Ларгус» и «Хендэ Соната».

Авария произошла в районе половины восьмого часа утра. 64-летний водитель «ВАЗа» ехал в сторону Карачевского шоссе и в районе дома № врезался в «Ладу» и двигавшейся во встречном направлении «Хендэ Соната».

- В результате ДТП 63-летняя пассажирка автомобиля «ВАЗ 2109». Женщина получила травмы и была госпитализирована, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.

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