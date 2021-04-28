Двухтонный топиарный «Орден Отечественной войны» появился в Сквере танкистов Орла. Фото: пресс-служба администрации города

Сегодня, 28 апреля, Сквер танкистов в Орле украсила топиарная фигура «Орден Отечественной войны». Памятный знак из седума с грунтом установили у постамента танка «Т-34».

Вес топиарной фигуры - одна тонна 800 килограммов, ее размер - 13 квадратных метров, на которых разместили 62 тысяч растений.

Отметим, впервые топиарная фигура «Орден Отечественной войны» была установлена ко Дню города в 2013 году. С тех пор ее устанавливают ежегодно.

- Кроме того, в эту пятницу, 30 апреля, на Брестской улице будет установлена топиарная фигура «Корабль», - сообщили «КП» в пресс-службе администрации Орла.

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