В Орле пройдет конкурс «Автоледи — 2021» Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

15 мая в Орле пройдет конкурс «Автоледи — 2021». Женщины-водители посоревнуются в навыках вождения. Им предстоит выполнить 10 упражнений. Самые успешные участницы получат памятные призы и грамоты.

К участию в конкурсе допустят 40 автолюбительниц с правами категории «В» и с действующим страховым полисом ОСАГО. Выступать предстоит на собственных машинах.

- Заявки на участие принимаются до 13 мая (включительно) по телефону 8 (4862) 43-26-45 и по электронной почте fks57@yandex.ru, - сообщает пресс-служба администрации Орла.

Конкурс состоится на территории у торгового комплекса «Лента» (Московское шоссе, 56).

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