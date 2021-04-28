В орловском суде рассмотрят дело о жестоком убийстве женщины во время застолья Фото: Архив "КП"

В скором времени в Заводском районном суде города Орла рассмотрят дело о жестоком убийстве женщины во время застолья. Кровавая трагедия произошла в областном центре в августе 2020 года.

Посиделки и совместное распитие алкоголя со знакомым закончились для женщины тремя ножевыми ранениями и десятью ударами кулаком по голове и лицу. От полученных травм она скончалась на месте. Причиной трагедии стала ссора.

- Прокурор Заводского района города Орла утвердил обвинительное заключение по уголовному делу по статье 105 УК РФ (Убийство) в отношении ранее судимого жителя Орловского района. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказали «КП» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

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