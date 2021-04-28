Орловцу Александру Тюрину присвоили звание Заслуженного врача РФ Фото: Архив "КП"

Врач орловской больницы скорой медицинской помощи им. Семашко стал Заслуженным врачом РФ. Почетное звание получил врач-уролог Александр Тюрин.

Соответствующий указ № 250 «О награждении государственными наградами Российской Федерации» накануне, 27 апреля 2021 года, подписал Президента РФ Владимир Путин.

Также в документе была отмечена медсестра больницы им. Семашко Валентина Корнеева. Ей присвоено почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения РФ».

Согласно указу, звания были присвоены за высокий профессионализм при оказании скорой медицинской помощи и многолетнюю добросовестную работу.