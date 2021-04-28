В Орловской области в трех районах сироты получили квартиры после суда Фото: Архив "КП"

В Орловской области трое сирот из Ливенского, Малоархангельского и Колпнянского района получили долгожданные благоустроенные квартиры после судебных разбирательств. Долгое время они не могли добиться положенного по закону жилья, пока не подключилась прокуратура.

Надзорное ведомство провело проверку после обращения орловцев. Выяснилось, что они были поставлены районными администрациями на учет для представления жилья. Однако после наступления 18 лет они его так и не получили.

- Прокуратура обратилась в суд с исками о возложении на органы местного самоуправления обязанности предоставить сиротам благоустроенные жилые помещения. Суд удовлетворил требования в полном объеме, - сообщает пресс-служба прокуратуры Орловской области.