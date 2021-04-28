В Орловской области задержали директора компании-застройщика Фото: Архив "КП"

В Орловской области задержали генерального директора компании-застройщика. В настоящее время решается вопрос о избрании ему меры пресечения. Руководителя фирмы ОО «Пенобетон-Орел» подозревают в мошенничестве на крупную сумму.

По данным следствия, орловец обманул своего знакомого, собиравшегося приобретите жилье в Орле. Он пообещал ему найти квартиру по заниженной цене и для этого 595 тысяч рублей.

В 2016 году мужчина заключил договор долевого строительства, внес часть денег в кассу застройщика, а оставшиеся средства (более 290 тысяч рублей) оставил себе.

- Данный гражданин был объявлен в розыск, в связи с тем, что его местонахождение установлено не было. В настоящее время он задержан. Расследование уголовного дела на контроле органов прокуратуры области, - сообщила «КП» Татьяна Цуканова, руководитель пресс-службы прокуратуры Орловской области.

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