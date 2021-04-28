В Орловской области заработали стационары соцучреждений Фото: Архив "КП"

В Орловской области снова заработали стационары социальных учреждений. В частности, открыли прием центры социальной профилактики и реабилитации инвалидов «Березка» и «Солнышко».

К социальному обслуживания учреждения приступили 19 апреля. Сейчас в них проходят реабилитацию 43 человека – люди с инвалидностью и пожилые.

- Для получения путевки следует обращаться в центры социального обслуживания населения по месту жительства. Обязательным условием - наличие прививки против коронавируса, - сообщает пресс-служба Департамента соцзащиты Орловской области.

Ближайшая смена продолжительностью 18 календарных дней в «Солнышке» начнется с 17 мая, а в «Березке» - с 18 мая.