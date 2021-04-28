В Орловской области клещи покусали 18 человек (по данным на 26 апреля 2021) Фото: Архив "КП"

В Орловской области от укусов клещей пострадали уже 18 человек, в том числе девять детей. Такие данные на 26 апреля 2021 года сообщает регионального Управления Роспотребнадзора.

Случаи нападения опасных насекомых, переносчиков иксодового боррелиоза, зафиксировали на территории Орла и в шести районах - Кромского, Глазуновского, Ливенского, Знаменского, Мценского и Орловского.

- Количество обратившихся по поводу присасывания клещами снизилось в 3,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Случаев заболевания иксодовым боррелиозом не зарегистрировано. При этом исследования снятых с людей клещей показали, что 16,6% насекомых были инфицированы возбудителями боррелиоза. В 2020 году этот показать был 12,7%, - сообщили «КП» в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Орловской области.

В настоящее время в регионе продолжает обработка общественных территорий от клещей. Орловцев просят быть бдительными во время прогулок по зеленым массивам.