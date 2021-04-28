В Орловской области задержали мужчину, обворовавшего несколько складов
Фото: Архив "КП"
В Орловской области полицейские задержали 29-летнего мужчину, обворовавшего несколько складов в деревне Евланово (Должанский район). Он забрался в складские помещения ночью, чтобы забрать электроинструменты и кабель.
Как позже выяснили сотрудники полиции, мужчина – житель соседней области. В помещение складов он проник через проем, а затем изнутри открыл двери и вывез свою добычу на личном автомобиле.
- У данного гражданина обнаружили и изъяли часть похищенного электроинструмента. В настоящее время два уголовных дела по статье 158 УК РФ (Кража) соединены в одном производстве. Ведется следствие. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
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