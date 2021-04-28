Во время раскопок на Красном мосту в Орле нашли остатки древнерусской постройки

Придорожная постройка сгоревшая во второй половине XVIII века. Фото: О.А. Радюш

На Красном мосту в Орле продолжаются археологические исследования. Специалисты института археологии РАН обнаружили уже более тысячи индивидуальных артефактов - монеты, нательные крестики, фрагменты изразцов, кожаной обуви, посуды и многое другое.

Среди самых значительных находок – остатки постройки древнерусского периода. Археологи предполагают, что во время раскопок удалось обнаружить селище домонгольского периода, на месте которого в XVI веке появилась Орловская крепость.

Исследовали собрали целую коллекцию круговой керамической посуды XI – первой половины XIII века.

- Древнерусский слой исследован по всей площади раскопа. Судя по исследованиям 1980-х – 2010-х годов, он продолжается до стрелки при впадении Орлика в Оку. Раскопом открыт участок ранней городской стены (частокола) посада протяженностью 18 метров, сгоревшего, вероятно, в конце XVII века, - сообщает сайт Институт Археологии РАН.

Информация о находках также появилась на сайте Министерства науки и высшего образования РФ.

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