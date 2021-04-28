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Здоровье28 апреля 2021 13:08

Коронавирус в Орловской области на 28 апреля 2021: умерли четыре человека

Число смертей достигло 568
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Коронавирус в Орловской области на 28 апреля 2021

Коронавирус в Орловской области на 28 апреля 2021

Фото: Архив "КП"

Сегодня, 28 апреля 2021, в Орловской области подтвердилось 54 новых случая заражения коронавирусом. По данным федерального оперштаба, число заболевших за время пандемии составило 34 022 человека.

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В настоящее время дома и в стационарах проходят лечение 1523 орловца. Накануне из больниц по выздоровлению выписались 65 человек. Всего вылечился 31 931 житель Орловской области.

Всего за весь период пандемии умерло 568 человек. Сегодня оперштаб подтвердил смерть еще четырех пациентов с диагностированным коронавирусом.

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