Литературный диктант в Орле пройдет 30 апреля. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО Фото: Архив "КП"

30 апреля в Орле пройдет Литературный диктант. Орловцы смогут проверить свои знания по литературе в областной библиотеке им. Бунина. Участников будут ждать 24 тестовых вопросов и одно творческое здание.

Помимо общих тем по литературе, на диктанте речь пойдет и о творчестве двух орловских писателей. Каких именно, организаторы пока не разглашают. На ответы отводится 1 час. Вопросы составлены профессионалами в области языкознания, литературоведами и писателями.

- Систематическое проведение подобных мероприятий позволит повысить интерес к русским авторам и улучшить знания россиян о русской прозе и поэзии. Организатором акции «Литературный диктант» выступает Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека, - рассказали «КП» в библиотеке им. Бунина.

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КОГДА? ГДЕ?

30 апреля, назначено в 12 часов

Ул. Максима Горького, 43

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