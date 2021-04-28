Андрей Клычков поздравил с праздником сотрудником скорой медпомощи Фото: Архив "КП"

Сегодня, 28 апреля, работники скорой медицинской помощи отмечают профессиональный праздник. С этим событием орловских врачей, медсестер и медбратьев, фельдшеров, водителей и операторов горячей линии поздравил губернатор Андрей Клычков.

Глава региона подчеркнул важность работы медиков, прибывающих одними из первых на помощь людям.

- В период пандемии вы бесстрашно приняли на себя первый удар, рискуя собственной жизнью во имя спасения пациентов. Во многом благодаря вашей постоянной готовности – круглосуточно, в будни и праздники – прийти на помощь людям, удалось не допустить массового распространения опасного вируса, - подчеркнул Андрей Клычков.

Губернатор пожелал медикам спокойных дежурств, благодарности от пациентов и чтобы по жизни и в работе у них всегда горел зеленый свет на дороге. Андрей Клычков пообещал, что регион продолжит обновлять материальную базу станций скорой помощи.

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