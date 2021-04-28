В Орле начали приводить в порядок танк «Т-34» в сквере Танкистов. Фото: пресс-служба администрации города

В Орле продолжается подготовка к празднованию Дня Победы. Сейчас порядок наводят в Сквере танкистов. Здесь уже высадили две тысячи цветов, очистили и побелили клумбы.

На днях в сквере покрасили танк «Т-34». К 9 мая рядом с ним появится топиарная фигура Орден Отечественной войны.

- Своей очереди и благоприятной погоды ждет покраска лавочек и замена букв на надгробии братской могилы воинов-танкистов, погибших при освобождении Орла, - сообщает пресс-служба администрации Орла.

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