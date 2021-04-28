Фото: Вячеслав Коваленко (архив)

В Северном районе Орла потушили пожар в торговом павильоне. Пламя разгорелось из-за аварийного режима работы электрощитка.

О происшествии рассказали в регуправлении МЧС.

Около половины десятого утра во вторник, 27 апреля, в пожарную службу позвонили очевидцы происшествия с сообщением о пожаре. Как оказалось, ЧП случилось в павильоне на улице Металлургов. Сотрудники МЧС прибыли на место происшествия.

- В результате пожара сгорел электрический щиток. Возгорание было ликвидировано до прибытия сотрудников пожарной охраны, - сообщили "КП" в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

К счастью, при происшествии никто не пострадал. Материальный ущерб от случившегося предстоит подсчитать.