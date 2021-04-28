В Орле левый поворот обернулся травмами для автоледи на "Пежо"

"Пежо" не разъехался в "БМВ" Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле не разъехались две легковых иномарки - "БМВ" и "Пежо". В ДТП пострадала женщина-водитель "Пежо".

Автомобильная авария произошла 27 апреля в Заводском районе. Около десяти вечера 26-летний водитель "БМВ" ехал по Комсомольской улице в сторону Авиационной со стороны Рижского переулка. Налево, в районе дома №225 по Комсомольской, поворачивала 50-летняя автоледи на "Пежо". Машины столкнулись.

- В результате ДТП водителю "Пежо 308" была оказана медицинская помощь, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за сутки госавтоинспекторы насчитали на дорогах Орла и области 17 ДТП. Помимо аварии описанной выше произошла еще одна с пострадавшей девушкой, тоже на улице Комсомольской: пешеход попала под колеса внедорожника.