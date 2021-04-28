На месте рухнувшего дома на Дубровинского в Орле может вырасти многоэтажка

На месте рухнувшего дома может вырасти многоэтажка Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле на месте частично обрушившегося в 2017 году, а к настоящему моменту снесенного, дома на набережной Дубровинского может вырасти многоэтажка. Назначены публичные слушания по вопросу разрешения здесь строительства.

Постановление о слушаниях подписал мэр Орла Юрий Парахин. Речь идет о свободном участке на месте дома №68 и среднеэтажной застройке здесь. Это значит, что дом может быть этажностью в 5-8 этажей.

Напомним, четырехэтажный жилой дом, располагавшийся ранее по указанному адресу, частично обрушился в августе 2017 года. К счастью, тогда никто не пострадал. Еще несколько лет полуразваленное строение оставалось не снесенным. Сейчас участок пустует.