В Заводском районе Орла девушка-пешеход попала в больницу после ДТП
Во вторник, 27 апреля, в Заводском районе Орла произошло ДТП с участием пешехода. Под машину попала 19-летняя девушка, переходившая дорогу-дублер на Комсомольской улице в районе дома №384.
Авария произошло в районе девяти часов вечера. 29-летний водитель Мицубиси Паджеро ехал в сторону Авиационной улицы. В этот момент девушка переходила проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства. Избежать столкновения не удалось.
- В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения и была госпитализирована, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции по Орловской области.
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