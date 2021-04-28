В Заводском районе Орла девушка-пешеход попала в больницу после ДТП

Во вторник, 27 апреля, в Заводском районе Орла произошло ДТП с участием пешехода. Под машину попала 19-летняя девушка, переходившая дорогу-дублер на Комсомольской улице в районе дома №384.

Авария произошло в районе девяти часов вечера. 29-летний водитель Мицубиси Паджеро ехал в сторону Авиационной улицы. В этот момент девушка переходила проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства. Избежать столкновения не удалось.

- В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения и была госпитализирована, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции по Орловской области.

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