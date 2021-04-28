У администрации Орла не будет десять майских выходных Фото: Архив "КП"

Уже совсем скоро настанут майские праздники и длинные выходные. Однако не во всех организациях сотрудников ждет десять нерабочих дней. В частности, с 4 по 7 мая продолжит работу в штатном режиме администрация Орла.

В нерабочие праздничные дни каждом структурном подразделении будут работать дежурные сотрудники. На рабочем месте в эти дни будут находиться 40% персонала.

- Согласно распоряжению мэра Орла Юрия Парахина, случае острой необходимости технические и муниципальные работники должны быть готовы приступить к исполнению своих обязанностей в течение 1 часа, - сообщает пресс-служба администрации города.

На майских праздниках будет работать «горячая» линия: 8 910 202 57 00 (принимаются только текстовые сообщения: СМС, обращения в Viber, WhatsApp и Telegram) и Единая дежурно-диспетчерская служба администрации Орла: (4862) 43-22-12.