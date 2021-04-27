Орловец, насмерть забивший своего отчима, предстанет перед судом Фото: Архив "КП"

В Орловской области на скамье подсудимых в ближайшее время окажется 41-летний житель облцентра. Ранее судимый мужчина насмерть забил своего 59-летнего отчима, к которому заглянул в гости 25 февраля 2021 года.

Трагедия произошла в одном из сел Новодеревеньковского района. Родственники устроили застолье, выпивали. В какой-то момент между ними разгорелась ссора, которая вскоре переросла в побои.

Как установило следствие, орловец напал на своего отчима и начал бить его кулаками и ногами. Удары оказались такой силы, что мужчина умер на месте.

- Расследование уголовного дела по статье 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) завершено. Прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказали «КП» в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.