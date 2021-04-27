Полицейские задержали орловца, опустошавшего бензобаки машин в Покровском районе

Полицейские задержали орловца, опустошавшего бензобаки машин Фото: Архив "КП"

В Орловской области полицейские задержали 21-летнего воришку топлива. Молодой человек орудовал на территории Покровского района, где опустошал по ночам бензобаки припаркованных машин.

Первыми забили тревогу автомобилисты из населенного пункта Смирные. С заявлениями о пропажи бензина обратились сразу несколько человек. Вскоре выяснилось, что неизвестный ночью сливал топливо и в соседней деревне Грачевка.

В общей сложности воришка заполучил 65 литров бензина и два набора автомобильных ключей. В Грачевке владельцы машин заметили его и попытались схватить, но тот сбежал.

- Гражданина 2000 года рождения, жителя Покровского района, допросили в качестве подозреваемого и избрали ему меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сотрудники полиции изъяли у него похищенный из машин автомобильный инструмент, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.