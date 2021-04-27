Пенсию и социальные выплаты за май орловцы получат досрочно

Пенсии и социальные пособия выплатят раньше Фото: Архив "КП"

В Орловской области пенсии и социальные пособия за май отдадут жителям досрочно. Речь идет о тех выплатах, которые обычно перечисляют до 10 числа месяца.

Об этом сообщили в региональном Управлении пенсионного фонда РФ. Так, почта доставит пенсии и соцвыплаты за период с 4 по 10 мая в срок с 7 по 10 число. Тем, кто получает деньги на карту, они придут раньше.

- Получателям пенсий и иных социальных выплат через кредитные учреждения, дата зачисления на счета которых приходится с 1 по 10 число, майская выплата будет произведена досрочно – не позднее 30 апреля 2021 года, - пояснили в пресс-службе орловского ПФР.

Тем, кто получает выплаты после 10 числа, выплата положена по графику, в мае.