Двоим молодым орловцам грозит наказание за потасовку в баре

Дебоширы расхулиганились так, что их пришлось утихомиривать силовикам Фото: Архив "КП"

В Орле двоим парням грозит наказание за потасовку в баре. Дебоширы расхулиганились так, что их пришлось утихомиривать силовикам.

Инцидент произошел в круглосуточном питейном заведении на Паровозной. Двое 26-летних посетителей устроили конфликт, испортили имущество заведения. Сотрудникам пришлось подавать сигнал тревоги, на место происшествия прибыла росгвардия.

- К моменту прибытия росгвардейцев правонарушители разбили стекла прилавка и продолжили употреблять нецензурные выражения в адрес окружающих. Законным требованиям персонала прекратить дебош мужчины не вняли. Сотрудники вневедомственной охраны задержали их, - рассказали корреспонденту «КП» в пресс-службе Управления росгвардии по Орловской области.

Хулиганов передали для разбирательства полицейским.