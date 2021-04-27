В Орле на майские праздники повысят меры безопасности

В Орле на майские праздники меры безопасности будут усилены Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле на период майских праздников усилят меры безопасности. В усиленном режиме будет работать полиция.

Речь об этом шла на заседании комиссии по антитеррористической безопасности, которое состоялось 26 апреля. В этом году май насыщен на праздничные события: не только традиционный праздник труда и День Победы, но и Пасха, приближающиеся последние звонки.

- В период проведения праздничных мероприятий к местам массового пребывания и отдыха граждан максимально приблизятся патрульно-постовые наряды полиции, численность состава которых увеличится. Патрули станут ближе и к историческим памятникам, мемориальным, культовым сооружениям, стелам, а во время начала сезона экзаменов — к пунктам их сдачи, - цитирует пресс-служба администрации Орла врио заместителя начальника УМВД России по г. Орлу Надежду Гришину.