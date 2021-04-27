Почти 9 миллиардов рублей налогов собрали в Орловской области

В первом квартале 2021 в Орловской области собрано больше налогов, чем за то же время 2020 года Фото: Архив "КП"

В Орловской области за несколько месяцев 2021 года собрали более 8,9 миллиарда рублей налогов. Эта сумма значительно выше, чем в первом квартале 2020 года.

Об этом рассказали в пресс-службе УФНС России по Орловской области. Объем поступлений вырос на треть или на 2,5 миллиарда рублей. В федеральный бюджет собрано около 3,7 миллиарда, в региональный около 5,2 миллиарда рублей. В обоих случаях суммы выше показателей 2020 года.

- Кроме того, налоговой службой, как главным администратором доходов бюджетов государственных внебюджетных фондов, за I квартал 2021 года на территории Орловской области собрано около 4,6 млрд рублей страховых взносов на обязательное социальное страхование, - сообщили в ведомстве.

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