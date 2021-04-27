За изнасилование, убийство, грабеж и кражи орловец отправится на 20 лет за решетку

Приговор уже вступил в силу Фото: Архив "КП"

Житель Орловской области на 20 лет отправится в тюрьму за целый ряд жутких преступлений. Жителя Малоархангельского района осудили за изнасилование, убийство, кражи, грабеж, незаконное проникновение в жилище, кражу документов.

В октябре 2019 года осужденный проник в частное домовладение в деревне Знаменка Малоархангельского района. Он хотел украсть металлолом из сарая, однако заметил женщину, которую посчитал свидетельницей преступления. Потому незваный гость решил разделаться с ней. Свою жертву он избил, изнасиловал, ограбил, а затем задушил. Тело несчастной преступник закопал неподалеку от совершения преступления, украл и сжег ее документы. Преступления были раскрыты.

- Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности мужчины и назначил виновному наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 2 года, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Приговор уже вступил в силу.