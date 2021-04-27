В Орле задержали члена преступной группы, находящегося в федеральном розыске

В Орле задержали преступника, находящегося в федеральном розыске с 2015 года Фото: Архив "КП"

В Северном районе Орла полицейские задержали активного участника организованного преступного сообщества. 32-летний мужчина был осуждение по целому ряду уголовных статей и находился в федеральном розыске.

Еще в августе 2015 года беглеца признали виновным в вымогательстве, умышленном повреждении чужого имущества, хищение и вымогательстве наркотических средств. Мужчину ждали 12 лет лишения свободы в колонии строго режима, но он сбежал из под домашнего ареста.

- В апреле 2021 года в результате спланированного и проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали данного мужчину в Северном районе Орла. Все это время гражданин скрывался на территории России, представляясь чужими именами, и проживая в съемном жилье, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

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