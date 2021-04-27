Губернатор Андрей Клычков построит на майских праздниках курятник Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В понедельник, 26 апреля, губернатор Орловской области Андрей Клычков провел еженедельный прямой эфир и ответил на вопросы жителей региона. Глава области рассказал, как планирует провести грядущие майские праздники.

Дома Андрей Клычков запланировал заняться строительством курятника, ведь семья задумала обзавестись курочками. Помогать в строительстве будут и сыновья. А вот полевых работ в виде посадки картофеля губернатор решил отказаться.

- Я картошку в детстве насажался, –рассказ Андрей Клычков в прямом эфире.

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