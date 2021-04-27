Коронавирус в Орловской области на 27 апреля 2021: умерли четверо, заболели 56 человек

Коронавирус в Орловской области на 27 апреля 2021 Фото: Архив "КП"

Сегодня, 27 апреля, в Орловской области подтвердилось 56 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщает федеральный оперштаб, за время пандемии в регионе заболели 33 068 человек, из них вылечиться смогли 31 866.

Накануне из больниц по выздоровлению выписались 74 орловца. На лечении дома и в стационарах остаются 1538 человек.

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За время пандемии умерло 564 пациента с диагностированным коронавирусом. Сегодня федеральный оперштаб подтвердил еще четыре летальных исхода.

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