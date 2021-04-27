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Общество27 апреля 2021 11:29

За три месяца 2021 года орловцы построили 524 дома

Темпы строительства ускорились почти в полтора раза
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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За три месяца 2021 года орловцы построили 524 дома

За три месяца 2021 года орловцы построили 524 дома

Фото: Архив "КП"

За первый квартал 2021 года жители Орловской области построили и ввели в эксплуатацию 524 дома общей площадью 264 тысяч кубических метров. Такие данные приводит Орелстат.

Также, по информации службы государственной статистики, следует, что темпы ввода жилья в эксплуатацию физическими лицами увеличились в 1,3 раза (по сравнению с 2020 годом).

- Организации-застройщики с начала текущего года не вводили в действие жилые объекты, - сообщает Орелстат.

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