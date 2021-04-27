В Орле госинспектора взяли под домашний арест за регистрацию тракторов без техосмотра Фото: Архив "КП"

В Орле взяли под домашний арест госинспектора отдела инженерно-технической работы Управления по государственному надзору за техническим состоянием машин. Сотрудника подозревают в получении взяток за регистрацию и постановку на учет тракторов без техосмотра.

Ранее Следственный комитет возбудил на государственного инспектора уголовное дело по статье 290 УК РФ (получение взятки). Он проходит подозреваемым по трем эпизодам преступления, совершенного с октября 2020 года по февраль 2021 года.

Районный суд отказал в ходатайстве прокуратуры о взятии под домашний арест подозреваемого, однако областной суд вынес другое решение.

- Орловским областным судом представление прокуратуры удовлетворено, судебный акт суда первой инстанции отменен, в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, - сообщили «КП» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

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