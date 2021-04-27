В Железнодорожном районе Орла семь улиц останутся без электричества 27 апреля 2021 Фото: Архив "КП"

Сегодня, 27 апреля, в Железнодорожном районе Орла пройдет отключение электричества. Без света останутся жители частного сектора по семи улицам.

По информации диспетчера «Орелоблэнерго», с 9 часов утра электричество будет отключено на улице Медведева, Добролюбова, Ляшко, Грузовой, Суворовской улице и в переулке Лунина.

Возобновить электроснабжение должны сегодня в 16.30 часов.

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