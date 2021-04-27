В торговом павильоне «ГРИННа» в Орле заработал пункт вакцинации от коронавируса

В торговом павильоне «ГРИННа» в Орле заработал пункт вакцинации Фото: Архив "КП"

Накануне, 26 апреля, в Заводском районе Орла на территории ТМК «ГРИНН» открылся пункт вакцинации от коронавируса. Разместился он в одном из торговых павильонов.

По данным Департамента здравоохранения Орловской области, в настоящее время жители региона могут сделать прививку в любом из 35 прививочных пунктов. Кроме того, в области продолжают работать мобильные бригады, которые работают с трудовыми коллективами.

- Всего с начала массовой вакцинации регион получил 67 919 доз препарата «Спутник V». Оба компонента вакцины ввели более 35,5 тыс. жителей, - сообщает региональный Департамент здравоохранения.

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