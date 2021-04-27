Трех орловцев оштрафовали на 500 тысяч рублей за подпольные казино

В Орле осудили трех организаторов подпольных игровых залов Фото: Архив "КП"

В Орле осудили трех организаторов подпольных игровых залов. Суд признал их виновными в проведение азартных игр в торговых комплексах Северного и Заводского районов.

Следствием и судом было установлено, что с февраля 2016 года по июнь 2018 года по предварительному сговору приятели установили игровое оборудование и, замаскировав его под платежные терминалы, проводили игры.

Теперь каждому из осужденных предстоит выплатить штраф в полмиллиона рублей.

- Трое орловцев признаны виновными в совершении преступления по статье 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные группой лиц по предварительному сговору). Приговором суда каждому из осужденных назначено наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей, - сообщили «КП» в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.

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