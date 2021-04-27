В Орле спасатели перед Пасхой проверяют храмы. Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В Орле перед православным праздником Пасхи спасатели проверяют храмы. Со служителями проводится инструктаж.

- Обследования в храмах практически ничем не отличаются от таковых на других объектах. Прежде всего, обращается внимание на обеспечение свободного доступа к путям эвакуации, наличие и работоспособность автоматической системы сигнализации, первичных средств пожаротушения, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Священников проинструктировали как вести себя на случай ЧП, рассказали как обеспечить элементарные меры безопасности. При этом сотрудники МЧС и сами будут дежурить в церквях во время праздничных богослужений.

Пасха в 2021 году празднуется 2 мая.