Орловские школы и детсады будут отдыхать с 1 по 10 мая
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
В понедельник, 26 апреля, губернатор Орловской области провел еженедельный прямой эфир в соцсетях. Андрей Клычков рассказал, как будут организованы выходные для работников школ и детских садов, а также их воспитанников.
По словам главы региона, орловские школы и детсады не будут работать с 1 по 10 мая. Их ждут десятидневные выходные. В детских садах не планируют организовывать общие дежурные группы для малышей.
- Если возникнет какая-то локальная проблема с большим количеством детей в детском саду, то ее будут решать на уровне детского сада, – уточнил Андрей Клычков.
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