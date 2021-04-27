В 2021 году День Победы в Орле пройдет без праздничного салюта Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле не будет традиционного праздничного салюта в День Победы. Такое решение регионального оперштаба озвучил губернатор Андрей Клычков в еженедельном прямом эфире в соцсетях 26 апреля.

Напомним, ранее глава региона уже сообщал о том, что 9 мая пройдет без массовых мероприятий. Не будет военного парада на площади Ленина, а Бессмертный полк не прошагает по центральным улицам Орла. Теперь к ограничительным мерам добавилась и отмена салюта.

- Салют девятого мая мы решили не проводить. Если мы его проведем, то люди соберутся на площади и никого мы не остановим. Это все для безопасности. Думаю, этот год мы без салюта переживем, –рассказала в прямом эфире Андрей Клычков.

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